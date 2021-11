Riva: “Barella? Mi piacerebbe fosse decisivo stasera. Di lui mi aveva colpito…”

Le parole dell'ex calciatore: "Barella? Lo ricordo ragazzino, qui a Cagliari, nella mia scuola calcio. Mi aveva subito colpito la sua personalità"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Gigi Riva, ex calciatore, ha parlato così di Nicolò Barella, anche in vista della partita di stasera dell'Italia con la Svizzera: "Non so chi farà giocare Mancini. Purtroppo Barella l’altra sera non stava benissimo, perché era reduce da un infortunio, ma mi piacerebbe se lui fosse decisivo perché è davvero un grande. Lo ricordo ragazzino, qui a Cagliari, nella mia scuola calcio. Mi aveva subito colpito la sua personalità e mi fa piacere che in qualche intervista si sia ricordato di me e di noi sardi".