Riva incorona Barella: “Miglior giocatore italiano, sono orgoglioso di lui. Da piccolo…”

Per un sardo che gioca a calcio, è la massima aspirazione possibile. L’incoronazione del più grande che abbiano mai visto da quelle parti. Ed è arrivata anche per Nicolò Barella. Gigi Riva, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha speso parole bellissime per il centrocampista dell‘Inter, reduce da una partita sontuosa contro la Juventus:

“Credo che il gol alla Juve abbia consacrato ufficialmente Barella come miglior giocatore italiano. Io ne sono orgoglioso perché rappresenta Cagliari e la Sardegna, come la rappresentavo io. E perché Nicolò è cresciuto nella Scuola Calcio Gigi Riva. Da piccolo aveva già la testa da grande. Un predestinato. L’ho incontrato l’ultima volta a una festa della scuola calcio, qualche anno fa. Gli dissi di andare avanti così, perché era sulla buona strada. Ha seguito il consiglio“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)