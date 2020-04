Rivaldo: “Il Barcellona vuole prendere Lautaro, venda Dembélé. E’ l’occasione perfetta per…”

E’ Lautaro Martinez il grande obiettivo del Barcellona per il prossimo mercato estivo. Sarà necessario però per i catalani mettere a segno qualche cessione per poterlo prendere e Rivaldo, ha chiarito chi dovrebbe vendere il club del Camp Nou: “È giunto il momento per il Barcellona per vendere Dembélé. Ha avuto abbastanza tempo per ambientarsi nel club e dimostrare il suo valore. È ancora un giocatore con un grande potenziale, ma penso che quest’estate possa essere l’occasione perfetta per il Barcellona per venderlo o inserirlo nelle operazioni per i calciatori che il Barça cerca. È stato sfortunato con gli infortuni, ma avrebbe potuto provare a dare di più. Non è stato all’altezza delle aspettative e dovrà ricostruire la sua carriera in un altro club dove si sente più sicuro di giocare al meglio. Sembra che il Barcellona stia cercando di prendere Neymar e Lautaro Martínez, quindi Dembélé probabilmente avrà difficoltà a trovare un posto in squadra la prossima stagione. Inoltre, il Barcellona dovrebbe ridurre quantitativamente la sua rosa. Per prendere nuovi giocatori, gli altri devono andarsene”, le parole riportate da AS.