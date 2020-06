Rivaldo: “Lautaro? A 100 mln viene a fare il titolare al Barcellona. Ma purtroppo per lui…”

“O Neymar o Lautaro, entrambi è impossibile“. A dichiararlo è Rivaldo che consiglia così la sua ex squadra, il Barcellona: “È impossibile prenderli entrambi a causa dell’elevato costo che hanno. Il forte interesse che il Barcellona sembra avere nei confronti Lautaro potrebbe significare che i catalani rinuncerebbero a prendere Neymar. Perché è impossibile prendere entrambi allo stesso tempo. Il club dovrebbe concentrarsi solo sulla firma di uno dei due“.

Se il club catalano scegliesse di affondare su Lautaro “per circa 100 milioni di euro, questo ci inviterebbe a pensare che arrivi al Camp Nou per essere il titolare. “Purtroppo per lui, Luis Suárez è ancora indiscutibile e questo potrebbe essere un problema per Lautaro“, ha detto il brasiliano. “A Suarez mancano ancora due o tre anni ai massimi livelli. Lautaro è un grande giocatore che si adatterebbe perfettamente allo stile di gioco del Barcellona. Se hanno intenzione di prendere Lautaro come il successore di Suarez, allora sarebbe un rinforzo eccellente”.

In ogni caso, Rivaldo ha ricordato che “l’attuale crisi ha danneggiato finanziariamente i club”. Il Barcellona deve valutare la sua situazione e decidere se ha un potenziale economico sufficiente. È un importo significativo, ma molti club europei, incluso il Barcellona, ​​hanno già pagato di più anche in passato, quindi tutto è possibile. Dobbiamo aspettare“.

