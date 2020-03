Rivaldo: “Lautaro deve ancora crescere, ha solo 22 anni. Fossi il Barça punterei su…”

Intervistato da Betfair, Rivaldo, ex grande centrocampista del Barcellona e Pallone d’Oro nel 1999, è convinto: ai blaugrana converrebbe puntare più su Neymar che su Lautaro Martinez in vista della prossima stagione. Secondo il brasiliano, infatti, l’attaccante dell’Inter, grande obiettivo di mercato dei catalani, non è ancora pronto per vestire la maglia del Barça. Ecco le sue dichiarazioni:

“Lautaro non sarebbe una soluzione per il presente. Neymar sarebbe sempre la mia priorità per rafforzare Barcellona. Lautaro ha solo 22 anni e ha ancora bisogno di evolversi e fare esperienza nonostante sia un buon giocatore che potrebbe diventare un grande calciatore in futuro. Quindi penso che il Barcellona debba concentrarsi soprattutto su Neymar. Il Barcellona dovrebbe fare uno sforzo finanziario per Neymar ora che il PSG sembra pronto ad accettare offerte realistiche. Un simile acquisto non sarebbe rischioso. Neymar ha 28 anni e ha ancora molto calcio davanti a sé nella sua carriera. Sarebbe molto, perché conosce il club e ha una grande personalità che gli consente di fare la differenza senza temere di condividere le luci della ribalta con Messi“.

(Fonte: Betfair via Sport)