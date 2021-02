Le rivali – Milan, Krunic: “Spezia? Non eravamo noi, da domani rifarci subito”

Le parole del centrocampista: "Stiamo bene, non ci serve confusione dopo una sconfitta. Il problema è come abbiamo perso, non era il vero Milan"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro la Stella Rossa, Rade Krunic, centrocampista del Milan, ha parlato così del momento dei rossoneri anche in vista del derby di domenica con l'Inter: "Stiamo bene, non ci serve confusione dopo una sconfitta. Il problema è come abbiamo perso, non era il vero Milan. Abbiamo parlato tra di noi in questi giorni, già domani abbiamo una chance per rifarci subito. Dobbiamo guardare avanti".