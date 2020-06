RIVALI / Milan, Pioli: “Roma? Chance da sfruttare. Ibrahimovic non ci sarà”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni dei cronisti alla vigilia del match con la Roma: “Fa piacere tornare a giocare in casa, è solo un ritorno parziale alla normalità, perché la vera normalità è giocare davanti ai nostri tifosi”.

Scontro diretto con la Roma? “Noi e la Roma siamo abbastanza simili nei numeri, mentre la classifica dice che abbiamo 9 punti di distacco. Abbiamo un’occasione per vincere in campionato e mettere sul campo le nostre qualità. Un’opportunità da sfruttare”.

Pressing alto a Lecce? “Ogni gara è diversa, dipende dall’atteggiamento degli avversari.Poi domani ci sarà anche molto caldo, nel nostro dna c’è il pressing alto, e credo che domani sarà uguale”.

L’attacco è giusto con il 4231? “Mi piacciono molto i giocatori che sanno entrare negli spazi, e dobbiamo insistere così. A Lecce abbiamo sfruttato bene le occasioni”

Ibrahimovic domani ci sarà? “Zlatan ha bisogno di lavorare e domani non ci sarà in panchina, deve ancora lavorare per essere al meglio e domani non sarà della partita contro la Roma”.