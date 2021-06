Reggina, Rivas torna all’Inter: il club non eserciterà il diritto di riscatto

L'attaccante tornerà all'Inter, il club amaranto ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto

Niente riscatto, Rigoberto Rivas tornerà all'Inter. Secondo quanto riporta tuttoreggina.com, manca ancora l'ufficialità ma la Reggina ha scelto di non esercitare il diritto di riscatto per acquisire le prestazioni dell’attaccante dell'Honduras. Per il giocatore il riscatto si avvicinava al milione e mezzo di euro.