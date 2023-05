River-Boca finisce in rissa, 7 espulsi e polizia in campo: denunciati 3 giocatori

Polemica in Argentina, per il risultato del super derby disputato tra due squadre locali: il River Plate, con un dubbio rigore del colombiano Miguel Borja, ha battuto 1-0 il Boca Juniors nei minuti di recupero in una partita che ha registrato tre giocatori espulsi per squadra dopo una violenta scaramuccia in campo che ha costretto all'intervento delle forze dell'ordine. Borja ha siglato la vittoria del River al terzo minuto di recupero trasformando un penalty sanzionato dall'arbitro Darío Herrera (che non ha mai consultato il Var) per un'infrazione di Agustín Sández su Pablo Solari.