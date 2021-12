Rivera: “Nuovo stadio? Se Inter e Milan lo vogliono, acquistino un terreno privato”

Le parole dell'ex rossonero: "San Siro è uno dei simboli di Milano nel mondo con il Duomo e con la Scala. Sarebbe come volere demolire la Scala!"

Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera edizione Milano, Gianni Rivera, ex calciatore rossonero, ha detto la sua sulla costruzione del nuovo stadio per Inter e Milan: «San Siro è uno dei simboli di Milano nel mondo con il Duomo e con la Scala. Sarebbe come volere demolire la Scala! Se Milan e Inter vogliono un nuovo stadio acquistino il terreno da un privato e lì lo costruiscano».