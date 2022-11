Rivista Undici: “Gol-capolavoro di Dzeko: cross imperfetto di Dumfries, Edin sapeva che…”

C'è una parte estremamente difficile del gol di Edin Dzeko contro il Bologna . A sottolinearlo è Rivista Undici con una bellissima analisi dei momenti decisivi che hanno portato alla realizzazione di quella splendida rete. "La parte più difficile del difficilissimo gol di Dzeko è questa: sono quei secondi – pochi in assoluto ma tantissimi se immaginiamo una comparazione con il tempo che l’attaccante dell’Inter solitamente trascorre con il naso all’insù – in cui inclina la testa verso l’alto e fissa lo sguardo sul pallone. Vede solo quello". La prodezza del giocatore sta in quell'attimo di isolamento in cui smette di preoccuparsi di tutto, degli avversari, dello spazio e vede solo il pallone.

Una cosa che a Dzeko abbiamo visto fare un sacco di volte

"La potenza di un tiro al volo è data in buona parte dalla velocità del cross, e quello di Dumfries è imperfetto, una palla messa in mezzo quasi a casaccio a causa del disturbo di un avversario. Diventa tutto una questione di precisione, quindi. Con i piedi Dzeko deve far finire il pallone dove Skorupski non può arrivare con le mani: calcio in purezza. Ovviamente, l’attaccante dell’Inter non ha né il tempo né il modo di guardare verso la porta del Bologna e vedere dove sia Skorupski. Ma di porte e di portieri ne ha visti talmente tanti in vita sua che, ormai, non ne ha più bisogno: sa che nessuno portiere può arrivare a coprire con le mani certi angoli dello specchio della porta. Basta far finire il pallone in uno di quegli angoli. Una cosa che a Dzeko abbiamo visto fare un sacco di volte", ha concluso Rivista Undici