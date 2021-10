EDICOLA CDS / Riviva l’Italia: Azzurri in campo per scalare il ranking Fifa

La prima pagina del Corriere dello Sport del 10 ottobre 2021

Prima pagina del Corriere dello Sport dedicata alla finale per il terzo e quarto posto di Nations League tra Italia-Belgio. "Riviva l'Italia. Azzurri in campo per scalare il ranking Fifa e aprire una nuova serie. Mancini cambia contro il Belgio: Raspadori con Chiesa e Berardi".