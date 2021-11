Rivoluzione Conte al Tottenham: “Alcuni giocatori in sovrappeso, divieto di mangiare…”

L'ex tecnico nerazzurro era stato determinante nella rinascita di Romelu Lukaku. Ora deve attuare la stessa rivoluzione anche al Tottenham: spuntano i primi divieti a tavola per i giocatori del Tottenham.

Con Romelu Lukaku, Antonio Conte e l'Inter avevano compiuto un piccolo grande capolavoro. L'attaccante era arrivato dal Manchester United appesantito e già nelle prime settimane trascorse a Milano era apparso rigenerato. Un'attenzione spasmodica alla sua alimentazione e un programma personalizzato avevano restituito la forma perfetta a Big Rom, che all'Inter si è dimostrato devastante. Sulla falsa riga di quel successo Conte spera di rimettere in sesto anche alcuni giocatori del Tottenham, che secondo il Daily Mail avrebbe definito "in sovrappeso". L'ex tecnico dell'Inter ha bandito dal menu e dalla tavola degli Spurs le salse come la maionese e il ketchup, il cibo pesante e i panini. Ridotte anche le quantità di olio e burro utilizzate nelle cucine del centro sportivo. L'invito ai suoi giocatori è stato quello di mangiare sano integrando possibilmente più frutta. La rivoluzione del club inglese sotto la guida di Antonio Conte inizia a tavola.