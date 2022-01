Dalla Lazio rendimento per l’Inter: “Merito di Inzaghi e della sua rivoluzione giochista”

Il tecnico ha cambiato la mentalità dell'Inter mantenendo fede al suo stile di gioco e sono arrivati anche i risultati

"Buona parte del merito di questa impennata di rendimento va data al tecnico di Piacenza che non ha perso la calma né tanto meno la lucidità. Credeva nella rivoluzione "giochista" dopo la tattica... difesa bassa e contropiede risultata vincente nella seconda stagione di Conte. Se Simone si fosse snaturato, probabilmente l'Inter adesso non sarebbe in testa alla classifica e in corsa per la seconda stella. Il gruppo, che ha capito di essere comunque sulla strada giusta a dispetto di qualche punto lasciato per strada. Ha continuato a credere nel palleggio, nel pressing e nella linea a tre alta chiesti da Inzaghi e così si è creata quell'alchimia che ha consentito a tutti, compresi Dumfries, Ranocchia, D'Ambrosio e Sanchez di essere importanti. Ora l'Inter funziona come un orologio svizzero e neppure tre mesi dopo quel 3-1 all'Olimpico, ha certezze granitiche e tutto un altro morale", si legge su Tuttosport.