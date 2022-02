Rivoluzione Inter sul mercato? Biasin: “Trovo affascinante il fatto che…”

Diversi nomi accostati all'Inter sui giornali questa mattina: ecco il commento in merito del collega Fabrizio Biasin

"Questa cosa secondo cui qualunque sconfitta comporti - per un sacco di tifosi, ma pure per i media - la necessità di rifare tre quarti della rosa “altrimenti è finita” la trovo francamente affascinante". Questo il commento di Fabrizio Biasin, giornalista, in merito alla rivoluzione sul mercato in casa Inter raccontata dai quotidiani in queste ore: si paventa infatti un possibile addio di Lautaro Martinez e Alexis Sanchez per favorire diversi innesti nel reparto offensivo.