Ziliani: “Rizzoli? Supercazzola in tv, solita presa per il sedere. Il problema…”

L‘intervento di ieri di Rizzoli ha chiarito che c’era il rigore che Piccinini non ha dato a Perisic nella gara con il Parma. Neanche il VAR lo ha corretto e il designatore ha ammesso che invece serviva l’intervento della tecnologia su quell’episodio. Paolo Ziliani su Twitter ha commentato l’intervento dell’ex direttore di gara con due tweet:

In uno si è riferito all’intero discorso di Rizzoli: «Quando un dirigente arbitrale va in tv e si inerpica in sempre nuove supercazzole: la solita presa per il sedere. Fino alla fine». Nel secondo commenta la decisione dell’AIA di fermare nelle prossime gare Piccinini e Maresca, l’arbitro e chi era al VAR nella gara del Meazza. «Il problema è chi ferma Rizzoli?», ha commentato il giornalista.