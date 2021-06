Roberto Carlos: “Io famiglia Inter, ringrazio Moratti. Mi aspettavo lo scudetto”

Le parole dell'ex terzino nerazzurro: "Inzaghi conosce bene il calcio italiano e ha una mentalità moderna, spero faccia una bella stagione in Italia e in Champions con l'Inter"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Roberto Carlos, ex terzino tra le altre anche dell'Inter, ha parlato così dei suoi ricordi legati al nerazzurro: "Ringrazio ancora Moratti per avermi portato all'Inter in Italia, ho fatto una stagione bellissima, sono della famiglia dell'Inter e ho un grande ricordo di quell'anno, sono cresciuto molto. Mi aspettavo lo scudetto dell'Inter, è una grande squadra quella di Conte, Lukaku, Lautaro.