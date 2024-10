Roberto Mancini non è più il commissario tecnico dell'Arabia Saudita. La notizia era nell'aria da giorni, confermata in questi minuti da un comunicato ufficiale. L'ex allenatore nerazzurro, in carica da agosto 2023, ha guidato la squadra asiatica per 18 partite. Fatali i risultati dell'ultimo periodo, su tutti lo 0-0 con il Bahrein e la sconfitta col Giappone.