Robertson: “L’Inter? Gara davvero difficile. San Siro fantastico, non vediamo l’ora”

A un giorno da Inter-Liverpool, il giocatore dei Reds parla dell'andata degli ottavi di Champions

All'Inter nessuno era contento di incontrare il Liverpool, una delle squadre più forti e temibili d'Europa. Ma anche dall'altra parte non hanno fatto i salti di gioia, soprattutto a leggere le parole di Andy Robertson. "È una gara incredibilmente difficile. L'Inter sta andando molto bene in Serie A, lotta per il vertice, noi cercheremo di continuare a spingere su tutti i fronti. Prima abbiamo una partita difficile in trasferta e dobbiamo dare il meglio di noi e fare quello che abbiamo fatto nelle ultime sei-otto settimane. Se lo facciamo, credo che possiamo ottenere un risultato positivo".