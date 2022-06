L’ex Tottenham Robinson: “Perisic è stato preso per un motivo specifico”

"Perisic è stato preso per un motivo. Giocherà sicuramente, è la prima scelta per la fascia sinistra. Non ci sono ragioni per non pensare che sia titolare perché è un giocatore di prima classe. Perisic, alla sua età, però, non potrà giocare tutte le partite. Sessegnon potrebbe imparare da lui, ha un modello a cui ispirarsi nel suo stesso ruolo. Imparerà tanto anche dagli allenamenti. Il croato sicuramente giocherà quasi tutte le settimane e sicuramente i big-match. Sessegnon ha dimostrato l'anno scorso che può giocare a gara in corso. Se Perisic si farà male, allora toccherà a Sessegon".