Rocchi: “Ascoltare gli audio fra arbitro e sala Var? Succederà presto. I rigori…”

Intervenuto a Radio anch'io sport, il designatore degli arbitri fa il punto sull'inizio del campionato e la nuova era arbitrale

"C’è la possibilità, in futuro, di ascoltare gli audio fra arbitro e sala Var? Succederà presto, perché non abbiamo alcun segreto, è importante capire come avviene la comunicazione e quando. Magari ci potranno essere leggerezze ma questo dimostrerebbe a tutti la buona fede degli arbitri. La chiamata del Var da parte dei tecnici? Non ci vede contrari ma bisogna vedere quanto siano convinti gli allenatori stessi. Maresca? In Roma-Milan non piacque nella gestione della gara, non tanto nell’episodio in sé. Tornerà prima di quanto si possa pensare, magari farà un passaggio in B per poi tornare in A. Cinquantasei rigori in 12 turni di campionato? Sono tanti certo, ma anche grazie al Var sono stati scovati penalty che in presa diretta sarebbe stato difficile poter vedere. Prima di tutto serve la qualità degli arbitri e, nel nostro ricambio generazionale che stiamo portando avanti, di ragazzi validi e talenti ce ne sono, Arbitri in tv? Per farlo serve essere preparati”.