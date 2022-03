EDICOLA TS – Rocchi furioso con Guida e Massa. Anche il Milan ha un dossier sugli arbitri

La prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 15 marzo 2022 parla dell'episodio tra Belotti e Ranocchia in Torino-Inter

"Anche un bimbo di due anni vedeva il rigore", duro commento di Casarin sull'operato di Guida e Massa. Rocchi furioso: stop ai due arbitri, più lunga la sospensione per l'addetto al VAR. Anche il Milan ha un dossier sui direttori di gara". E' questo il titolo del box del taglio alto di Tuttosport in edicola martedì 15 marzo 2022. La copertina è dedicata all'offerta del PSG per Allegri ("Parigi tenta Max") mentre di spalla c'è un'intervista a Blessin.