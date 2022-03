Rocchi: “Gli allenatori siano meno nervosi. E sui giovani arbitri è bollettino di guerra”

Nell'incontro di ieri a Coverciano Gianluca Rocchi, designatore arbitri A, ha puntato il dito contro alcuni atteggiamenti degli allenatori

"Da migliorare il rapporto con gli allenatori. «Se un tecnico è nervoso lo trasmette alla squadra e di conseguenza la tensione si riversa sull’arbitro. Certi comportamenti in panchina li vediamo solo in Italia, da questo punto di vista è stato un anno turbolento». Il riferimento è soprattutto a Gasperini e Mourinho. «Per fortuna le cose sono migliorate nelle ultime giornate». Non migliora, invece, un aspetto drammatico: la violenza sui giovani arbitri. «Ogni settimana ricevo almeno tre telefonate di ragazzi costretti a rivolgersi al pronto soccorso. Un bollettino di guerra davanti al quale non possiamo mostrarci indifferenti», ammette sconsolato Trentalange, pronto a aprire un tavolo su questa scabrosa questione".