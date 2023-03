EDICOLA TS – Anche Rocchi smonta l’Inter. Inzaghi sempre più a rischio

“Anche Rocchi smonta l’Inter”, titola Tuttosport in edicola martedì 21 marzo. Il riferimento è al caso Rabiot e alle proteste nerazzurre per l’1-0 che ha deciso il derby d’Italia. “Per quasi tutti gli arbitri ‘moviolisti’ è stato corretto convalidare il gol della Juve, ma pure per il designatore. Che non ha gradito le accuse di Inzaghi, sempre più a rischio”, sottolinea il quotidiano torinese. In taglio basso spazio anche alla Nazionale, alla Formula 1 e al tennis.