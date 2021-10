Rogerio: “Defrel-Handa? Clamoroso, chissà al contrario cosa sarebbe successo”

Ecco le parole rilasciate da Rogerio, laterale del Sassuolo, al termine del primo tempo della partita contro l'Inter

"Il contrasto Defrel-Handanovic? Per me episodio clamoroso, avrei voluto vedere cosa sarebbe successo al contrario. L'arbitro non è andato nemmeno a rivedere. Per far male all'Inter non dobbiamo concedere la palla, dobbiamo continuare così anche nel secondo tempo".