Brutta disavventura per Basic: minacciato con una pistola, rubato il Rolex

Il giocatore della Lazio si trovava nel quartiere Parioli a Roma ed è stato avvicinato da un malvivente

Si trovava nel quartiere Parioli quando è stato avvicinato da un malvivente che lo ha rapinato. Disavventura in centro a Roma per Toma Basic, giocatore della Lazio.

Era in centro per un pranzo di gruppo voluto da Sarri. Ma attorno alle 13:30 l'episodio: gli è stato portato via un Rolexd'oro sotto la minaccia di una pistola. La Polizia indaga sull'accaduto.