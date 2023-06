Roma, Abraham operato al ginocchio a Londra: rientro in campo previsto per il 2024

L'attaccante è stato sottoposto a intervento chirurgico al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore

"Tammy Abraham è stato sottoposto in data odierna a intervento chirurgico al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore". Lo fa sapere la Roma con un comunicato sul proprio sito aggiungendo come l'operazione sia terminata "con successo".