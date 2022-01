Juve, Allegri squalificato per espressioni gravemente offensive all’arbitro

L'allenatore della Juventus è stato squalificato per una giornata e ha ricevuto un'ammenda di diecimila euro

Massimiliano Allegri non potrà sedersi in panchina domani pomeriggio a Roma. L'allenatore della Juventus è stato squalificato per una giornata e ha ricevuto un'ammenda di diecimila euro per quanto accaduto nel corso di Juve-Napoli.