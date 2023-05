Repubblica – Freddezza Mourinho-Roma, Conte primo nome. Due le alternative

“Capitolo Josè Mourinho : al momento ampie distanze e freddezza tra l'allenatore portoghese e i Friedkin. Il direttore sportivo del Psg, Campos, è un grande estimatore dello Special One e lo vorrebbe a Parigi per centrare finalmente la Champions. Nonostante le smentite, c'è stato un contatto diretto: il problema, semmai, è quanto sia ampio il potere decisionale di Campos, visto che l'allenatore da lui scelto, Galtier, ha fallito in Champions. Ma se dalla proprietà qatariota del club gli verrà confermata la fiducia, Mourinho diventerebbe automaticamente il favorito per la panchina del Psg.

Alternative a Mourinho

Poi per l'allenatore della Roma ci sono le offerte da capogiro arrivate dall'Arabia Saudita, una in particolare da 120 milioni per due anni: impossibile non valutarle, anche se Mou nella Capitale sta bene e resterebbe volentieri, ma certo non con il contratto in scadenza (2024, appunto). Sarà decisivo un incontro con i Friedkin a fine stagione: il guru portoghese chiede un accordo fino al 2026 e la possibilità di incidere di più sul mercato. In caso di fumata nera, la Roma proverà a convincere Conte, al momento libero, ma attenzione anche ad altre piste: Vincenzo Italiano e Alessio Dionisi sono profili seguiti dalla società giallorossa”, si legge.