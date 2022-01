SERIE A – La Roma torna alla vittoria: battuto il Cagliari 1-0, decide Oliveira

Dopo due sconfitte consecutive, la squadra di Mourinho batte il Cagliari all'Olimpico

Prima vittoria in campionato in questo 2022 per la Roma. Reduce da due sconfitte consecutive, la squadra di Mourinho conquista i tre punti contro il Cagliari. Partita combattuta decisa da un del neo arrivato Oliveira che su rigore batte Cragno. Con questa vittoria i giallorossi agganciano la Lazio al sesto posto, entrambe le squadre sono a quota 35 punti.