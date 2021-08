Mercato Inter, Betis-Roma: l’undici scelto da Mourinho. Dzeko in panchina

L'attaccante, accostato all'inter nelle ultime ore, partirà dalla panchina nell'amichevole Betis-Roma

Tra pochi minuti la Roma scenderà in campo all’Estadio Benito Villamarín nella gara valevole per la Unbeatables Cup. dove affronterà il Betis.

Nell'undici iniziale scelto da José Mourinho non c'è Edin Dzeko. Nelle ultime ore il nome dell'attaccante è stato nuovamente accostato all'Inter che sta per cedere Romelu Lukaku al Chelsea. Debutto invece dal 1' per il neo acquisto Shomurodov.