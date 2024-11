Per quanto riguarda il merchandising, sono state vendute 131.000 maglie, stabilendo un record assoluto per il club

Il bilancio finanziario dell'AS Roma per la stagione 2023-24 è stato finalizzato, approvato, sarà pubblicato presso la Camera di Commercio il 30 novembre e - come appreso dall'ANSA da fonti del club - registra una riduzione delle perdite: 102,7 milioni di euro l'anno scorso contro gli 81,4 milioni di euro in questo esercizio (risultato che include anche il contratto di Daniele De Rossi e del suo staff).