Crisi Roma, Barrow trascina il Bologna: 3-2 all’Olimpico. Quarto KO nelle ultime 6 per Fonseca

Clamoroso all’Olimpico: il Bologna di Sinisa Mihajlovic vince 3-2 contro la squadra di Fonseca nell’anticipo della 23° giornata di Serie A. I felsinei passano in vantaggio al 16′ con Orsolini ma l’autorete di Denswil ristabilisce la parità al 22′. Per il Bologna, però, si scatena Barrow che sigla una doppietta (26′ e 51′): nel finale Mkhitaryan riapre la partita ma, complice l’espulsione di Cristante, alla Roma non riesce la rimonta. Quarta sconfitta nelle ultime sei per la Roma che resta ferma a 39: il Bologna, invece, centra la terza vittoria di fila e sale momentaneamente al sesto posto con 33 punti.