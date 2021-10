Roma, Calafiori: “Mourinho uno dei migliori. Ti sprona sempre a fare meglio”

Le parole del giovane giallorosso: "Quando hai sbagliato ti mette la giusta pressione, secondo me sto crescendo molto dal punto di vista caratteriale"

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Riccardo Calafiori, giovane terzino della Roma, ha parlato così dell'impatto di Jose Mourinho sull'ambiente e sulla sua testa: "Questa è la mia seconda stagione da professionista nel calcio che conta. A 19 anni avere uno come Mourinho è un bel traguardo e ti sprona sicuramente a fare sempre meglio. Su questo lui è uno dei migliori, a livello psicologico sa sempre la parola giusta da usare quando ti deve fare i complimenti. Quando hai sbagliato ti mette la giusta pressione, secondo me sto crescendo molto dal punto di vista caratteriale ma anche in campo perché lui è davvero uno dei migliori. All'inizio mi doveva ancora conoscere, quindi dovevo fargli vedere bene che giocatore ero e che tipo di uomo ero. Sicuramente adesso sento molto la fiducia sua, del suo staff e della società. Continuiamo così e speriamo di fare bene".