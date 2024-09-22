Tramite un comunicato ufficiale, la Roma ha annunciato che Lina Souloukou, AD del club giallorosso, ha rassegnato le sue dimissioni. Nei giorni scorsi era finita nel mirino dei tifosi dopo l'esonero di De Rossi. Ieri tra l'altro era trapelata l'indiscrezione che fosse sotto scorta per proteggere lei e i suoi figli da eventuali attacchi dei tifosi. Ecco il comunicato ufficiale:

"L’AS Roma comunica che l'Amministratore Delegato Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni. Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali. La proprietà resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo della Roma, con una costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale".[gzn_video id= autoplay=true