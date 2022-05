Messaggero – Roma, pronto a effetto per Mourinho. Dybala? Paulo ora vuole solo l’Inter

Dopo la vittoria della Conference League, la Roma è pronta ad accontentare Josè Mourinho sul mercato: Dybala però aspetta solo l'Inter

Dopo la vittoria della Conference League, la Roma è pronta ad accontentare Josè Mourinho sul mercato. I giallorossi studiano un colpo a effetto. I tifosi, durante la parata per le vie della città, hanno chiesto a gran voce l'acquisto di Paulo Dybala. Ma, come riporta il Messaggero, l'argentino al momento vuole solo l'Inter :

"Mou ha subito parlato del progetto, che dovrà essere di alto livello. I Friedkin lo hanno tranquillizzato, garantendogli un grande acquisto. Un colpo alla Mourinho. José, si sa, è ambizioso, non vuole vivere una stagione di alti e bassi e con obiettivi minimi, chiede il salto in avanti, dare seguito a un progetto appena cominciato e che dovrà essere ambizioso. Un Dybala, come hanno intonato tifosi e squadra ai Friedkin? Un Ronaldo, che lascerà il Manchester e si porterà dietro il suo contratto ex tra large? Siamo ai sogni, alle suggestioni, ma nulla è perso. Paulo aspetta l’Inter e per ora quella è la priorità, Cristiano vuole la Champions: la Roma è alla finestra".