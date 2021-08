Tris al Trabzonspor, la Roma di Mourinho accede in Conference League

Tutto facile per la Roma di Mourinho che, dopo aver battuto il Trabzonspor per 2-1 all'andata in Turchia, vince anche la gara di ritorno

Matteo Pifferi

Tutto facile per la Roma di Mourinho che, dopo aver battuto il Trabzonspor per 2-1 all'andata in Turchia, vince anche la gara di ritorno con un netto 3-0, staccando il pass per la fase a gironi di Conference League. Al 20' ci pensa Cristante a sbloccare il punteggio mentre al 65' è Zaniolo a trovare il bis. Nel finale, invece, El Shaarawy segna il gol del definitivo 3-0.