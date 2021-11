Conference League, Roma-Glimt 2-2: Ibanez evita la sconfitta. Prima vittoria per Conte

Nel turno di oggi di Conference League, la Roma rimonta due volte i norvegesi. Il Tottenham batte il Vitesse

Buona la prima per Antonio Conte sulla panchina del Tottenham. L'ex tecnico dell'Inter, ora alla guida degli Spurs, fa il suo esordio battendo il Vitesse in Conference League. Gli inglesi vanno avanti di tre gol, ma il Vitesse non molla e sfiora la rimonta. Un espulso per il Tottenham e due per il Vitesse.