Serie A, passi falsi per Roma e Lazio: cade Mou a Verona, Mazzarri strappa il 2-2 all’Olimpico

Domenica deludente per le due romane in Serie A. A cominciare dalla Roma di Josè Mourinho, che fallisce il sorpasso all'Inter

Domenica deludente per le due romane in Serie A. A cominciare dalla Roma di Josè Mourinho, che fallisce il sorpasso all'Inter e cade inaspettatamente a Verona contro l'Hellas del nuovo allenatore Tudor. Una partita ricca di emozioni, quella del Bentegodi, che si sblocca con una rete splendida di tacco di Pellegrini. Nella ripresa, l'Hellas riparte meglio e prima pareggia con Barak, poi passa avanti con l'ex di turno, Gianluca Caprari. Subito dopo, però, l'autorete di Ilic su un contropiede giallorosso rimette tutto in discussione. La rete della vittoria gialloblù è di Faraoni.

Nella gara dell'Olimpico, invece, la Lazio di Maurizio Sarri non va oltre il 2-2 all'Olimpico contro il Cagliari del nuovo allenatore Walter Mazzarri. Eppure, i biancocelesti erano passati in vantaggio con il solito Immobile, abile a battere Cragno con un bel colpo di testa. Nel secondo tempo, pronti via e dopo qualche secondo Joao Pedro beffa Reina con un lob aereo dopo un gran passaggio di Marin. Anche all'Olimpico non manca il gol dell'ex, visto che Keita Balde porta in vantaggio i rossoblù su assist dello stesso Joao Pedro. Ma nel finale, Danilo Cataldi con una rete spettacolare evita la sconfitta della Lazio, che sale così a 7 punti.