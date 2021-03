Roma, Fienga: “Juve-Napoli? Risposta Lega più ridicola della decisione”

Le parole dell'amministratore delegato giallorosso a proposito del botta e risposta con la Lega Serie A per il rinvio di Juve-Napoli

Guido Fienga, amministratore delegato della Roma, ha ribadito la posizione del club dopo la richiesta di spiegazioni alla Lega Serie A sull'ulteriore rinvio di Juventus-Napoli. Queste le sue parole: "C'è stata una risposta più ridicola della decisione. Non ci sono state date motivazioni perché la decisione non lo necessitava, questo è quanto ci è stato detto. Noi ora pensiamo a fare il nostro campionato e spingere affinché non ci siano comportamenti così parziali all'interno della Lega".