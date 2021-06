Roma, Fienga: “Mourinho intuizione di Friedkin: ci deve insegnare a vincere”

Le dichiarazioni del CEO della Roma Guido Fienga sulla scelta di José Mourinho come nuovo allenatore del club giallorosso

"Mourinho è stata un'intuizione dei Friedkin. Quando si è presentata l'opportunità sono stati bravi a convincerlo. In pochissimo si è concluso l'accordo". Lo ha detto il Ceo della Roma Guido Fienga all'emittente radiofonica Rete Sport.

Poi ha continuato: "Lo abbiamo preso perché venga qui e ci insegni a vincere. E' un percorso, bisogna lasciarlo lavorare perché non sarà immediato". Sul mercato, invece, non si sbilancia: "La scelta dei giocatori la farà l'allenatore insieme a Tiago Pinto e la proprietà. Ad oggi, aspettatevi serietà nella costruzione del progetto al netto di colpi che possono o non possono esserci ma che saranno funzionali al progetto".