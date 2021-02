Roma, Fonseca: “Dzeko può essere titolare in Europa. Non vinciamo con le big? Deve cambiare…”

Le considerazioni del tecnico giallorosso a proposito della sua squadra dopo la vittoria di oggi

"I tre punti di oggi contro l'Udinese hanno proiettato la Roma al terzo posto in attesa di Inter-Lazio. Al termine dell'incontro Paulo Fonseca ha parlato così in conferenza stampa: "L'identità della Roma è la stessa, ma sono due momenti diversi. Siamo entrati molto bene in campo, non è facile con una squadra come l'Udinese. Penso che abbiamo avuto. momenti quasi perfetti offensivamente. Nel secondo tempo abbiamo gestito bene".