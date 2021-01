Roma, Fonseca: “Il primo tempo ha deciso la partita. Ibanez? Non aveva bisogno di aiuto”

Al termine di Lazio-Roma, Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le parole del tecnico giallorosso: “Nei primi minuti siamo entrati bene, ma contro una squadra come la Lazio se sbagli è difficile recuperarla. Abbiamo lasciato i primi gol e non abbiamo attaccato bene la loro linea difensiva. Era difficile rientrare in gara dopo il secondo gol. Le difficoltà sugli attacchi di Lazzari? Ha fatto una buona partita, ma la partita si riassume sui due gol che non si potevano prendere. Sul primo gol Ibanez non aveva bisogno di aiuto, così come la seconda rete era evitabile. Mancato coraggio? Credo di no. Il primo temo ha deciso la partita. La squadra ha sempre avuto l’intenzione di attaccare, senza però trovare la profondità per merito della Lazio. Sapevamo che loro sono forti in contropiede, non avremmo dovuto farli uscire nelle ripartenze”.