Roma, Fonseca: “Io responsabile. Non cerco alibi ma condizionati da…”

L'allenatore giallorosso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il 6-2 dell'Old Trafford

Brutta sconfitta per la Roma di Paulo Fonseca. Il tecnico giallorosso ha parlato dopo il 6-2 subito questa sera dal Manchester United ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue considerazioni: "E' una sconfitta pesante ovviamente. Penso abbiamo fatto un buon primo tempo, ma non abbiamo resistito nel secondo tempo. Siamo stati condizionati perché abbiamo perso tre giocatori e non abbiamo avuto la possibilità di fare altre sostituzioni, nonostante avessimo giocatori in difficoltà. Difficile spiegare cosa sia successo nel secondo tempo, penso che dopo il terzo gol la squadra non ha avuto la forza mentale per riequilibrarsi. E' molto positivo arrivare in semifinale e fare un primo tempo del genere, ma nel secondo tempo abbiamo sbagliato tutto. Non è stato un problema tattico, il primo tempo ha dimostrato che non abbiamo concesso opportunità. Abbiamo perso giocatori importanti ad inizio gara e poi non abbiamo avuto la forza mentale giusta per rientrare nella gara nella ripresa".