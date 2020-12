SERIE A – Roma-Sassuolo, pari e polemiche: espulso Pedro al 40′. Rosso anche a Fonseca

La Roma non va oltre lo 0-0 contro il Sassuolo. Nel primo tempo sono diverse le occasioni create da entrambe le squadre, da Mkhitaryan a Pedro e Dzeko, da Locatelli e Djuricic. Ma al 40′ i giallorossi rimangono in 10, espulso Pedro per doppia ammonizione. Al 45′ Mkhitaryan va in gol, ma l’arbitro Maresca, richiamato al Var, annulla per il contatto di Dzeko con Locatelli. Fonseca contesta la decisione e viene espulso. Nella ripresa la Roma sfiora il gol con Dzeko e al 59′ prende un palo sul tiro deviato da Spinazzola. Al 74′ gol annullato anche al Sassuolo: Haraslin va in gol, ma è in fuorigioco.