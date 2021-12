La Stampa – Inter, a Roma sembrava allenamento di metà settimana ad Appiano

L'analisi del giornale torinese parla di una vittoria che dimostra lo stato di grazia della truppa nerazzurra

"Non sparando fino in fondo sulla croce giallorossa, forse in ossequioso rispetto all'eroe del Triplete che fu, l'Inter si limita a un comodo tris che certifica il suo stato di grazia assoluta e la proietta al secondo posto. Manifesta superiorità nerazzurra, roba da 20 punti nelle ultime otto giornate con una striscia aperta di vittorie che si allunga a quattro, contro l'imbarazzante inferiorità di una Roma, al settimo rovescio in campionato, che di Special al momento ha solo i suoi tifosi, capaci di cantare anche mentre si consumava una inaccettabile disfatta". Il quotidiano La Stampa sintetizza così la vittoria dell'Internella capitale.