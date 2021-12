Roma-Inter, il pronostico. Caressa: “X o vince l’Inter”. Zazzaroni invece…

Il pronostico dei due giornalisti in vista della sfida dell'Olimpico di oggi tra la Roma di Mourinho e l'Inter di Inzaghi

Stasera alle 18 all'Olimpico andrà in scena uno sfida speciale: José Mourinho ritrova per la prima volta in carriera l'Inter da avversario dopo aver vinto tutto a Milano. A Radio Deejay, durante la trasmissione "Deejay Football Club", Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno espresso il proprio pronostico in vista del big match. Questo il parere del conduttore di Sky: "X2". Secondo il direttore del Corriere dello Sport, invece, non ci sarà pareggio: "1/2".