Roma-Inter, i convocati di Fonseca: confermata l’assenza di Zaniolo, c’è Smalling

Gara importantissima stasera all’Olimpico tra Roma e Inter, con i nerazzurri che possono definitivamente assicurarsi il posto in Champions League per la prossima stagione e mettere pressione alla Juventus portandosi a soli tre punti. I giallorossi sono invece a caccia della qualificazione in Europa League e, per la gara, Paulo Fonseca ha convocato questi 24 calciatori:

Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato.

Difensori: Zappacosta, Kolarov, Smalling, Cetin, Mancini, Peres, Spinazzola, Ibanez.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan.

Attaccanti: Dzeko, Under, Kalinic, Perez, Kluivert.