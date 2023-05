Roma-Inter, Sky o DAZN? Dove vedere in tv la partita dell’Olimpico

Sabato l'Inter fa visita alla Roma all'Olimpico: ecco dove vedere in tv e streaming la partita chiave nella volata Champions

L' Inter dopo il 6-0 di Verona torna in campo già sabato: di fronte c'è la Roma all'Olimpico. Una sfida chiave nella volata alla prossima Champions League. Ecco dove vedere in tv e streaming la partita contro la squadra guidata da José Mourinho.

DOVE VEDERLA IN TV

Roma-Inter sarà trasmessa in esclusiva sabato 6 maggio alle ore 18:00 da DAZN. Il match sarà visibile tramite attraverso l'app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.