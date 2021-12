Roma, altri guai per Mou. El Shaarawy salta l’Inter: lesione di primo grado al polpaccio

L'esterno della Roma ha sostenuto gli accertamenti medici che hanno evidenziato il problema muscolare che lo terrà fuori per alcune gare

Problemi di formazione per la Roma di Mourinho che sabato sera affronterà l'Inter all'Olimpico. Mourinho dovrà fare a meno di Abraham squalificato, ma non solo. Per i giallorossi arrivano brutte notizie anche da El Shaarawy; l'esterno ha sostenuto gli accertamenti medici e ha riportato una lesione di primo grado al polpaccio destro. El Sharaawy salterà l'Inter e dovrà rimanere anche nelle successive sfide, fino a quando non avrà recuperato dalla lesione muscolare.